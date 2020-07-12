Бывшая израильская легкоатлетка обвиняется в сутенерстве и содержании притонов

Бывшая израильская легкоатлетка Светлана Гнездилова обвиняется в том, что вербовала женщин для занятий проституцией, сообщает Vesty.co.il со ссылкой на Ynet.

51-летняя Гнездилова была чемпионкой Израиля в беге на 100 метров с барьерами, прыжках в длину, а также рекордсменкой страны по семиборью. Она представляла Израиль на двух чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира.

Окружной суд Тель-Авива предъявил Гнездиловой обвинения в сутенерстве, содержании притонов, отмывании денег, налоговых преступлениях и склонении людей к незаконной миграции.

Экс-легкоатлетка в течение пяти лет управляла преступной сетью, которая незаконно ввозила в Израиль женщин из СНГ. Сеть по оказанию сексуальных услуг работала в нескольких городах Израиля под видом салонов массажа.