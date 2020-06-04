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Допинг

Бюро ВФЛА рассмотрит об отзыве лицензий у пяти тренеров из-за дисквалификаций их спортсменов

19:54
Логотип ВФЛА. Фото ВФЛА.
Логотип ВФЛА. Фото ВФЛА.

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликована информация о решениях, принятых на заседании бюро президиума организации.

Сообщается, что обсуждение положения о лицензировании тренеров ВФЛА и связанных с этим процессов стало одним из центральных вопросов повестки заседания.

На основании действующего документа выявлено пять тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены для участия в заседании.

В то же время, бюро президиума приняло решение рекомендовать президиуму ВФЛА на ближайшем заседании рассмотреть жалобы и пересмотреть ранее принятые решения об отзыве двух тренерских лицензий. После рассмотрения жалоб Всероссийская федерация легкой атлетики уведомит тренеров о решении президиума в письменной форме.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/124733

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