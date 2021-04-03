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Быкова — о Загорулько: «Все скандалы, которые были, подорвали его здоровье»

20:25
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Чемпионка мира 1983 года по прыжкам в высоту Тамара Быкова отреагировала на новость о том, что 3 апреля скончался заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько.

«Он был вся наша жизнь, всем, кто у него тренировался, он давал путевку в жизнь, воспитывал нас так, что мы должны преодолевать все жизненные преграды и барьеры, драться не только на беговой дорожке, но и в жизни. Это трагедия для всех нас, кто с ним работал. Трудно, невозможно поверить, жизнь так несправедлива, ведь он мог принести еще много добра», — сказала Быкова ТАСС.

Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.

«Все скандалы, которые были, подорвали его здоровье — он болел. В голове сейчас только: «Родченков, большой привет», приложил руку. Он очень сильно переживал. И умер, как хотел — лечь и не проснуться, только не мучаться», — рассказала ученица Загорулько.

Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11063355

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