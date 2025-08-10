Бурдин рассказал, что в США отстающих в учебе спортсменов не допускают до соревнований

Российский легкоатлет Марк Бурдин рассказал, что обучающихся в американских университетах студентов могут не допустить на соревнования из-за образовавшейся академической задолженности.

Последние два года Бурдин учился в одном из университетов Техаса.

«В Америке есть такое правило, что если ты плохо учишься, то тебя отстраняют от соревнований. Нам всегда говорят, что мы в первую очередь студенты, а потом уже спортсмены», — приводит ТАСС слова легкоатлета.

Бурдин отметил, что в спортивном департаменте университета всегда следят за успеваемостью обучающихся. В случае возникновения проблем спортсменам могут нанять репетиторов или отстранить от тренировок.

«У меня таких проблем никогда не было, я, слава богу, всегда хорошо учился», — добавил он.

С осени россиянин приступит к обучению в одном из университетов Лос-Анджелеса по программе подготовки бизнесменов.