«Будет совсем печально потерять еще один сезон по чьей-то халатности». Шубенков переживает

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков выразил озабоченность тем, что выплата штрафа и составление дорожной карты ВФЛА произойдет в самый последний момент. Тогда наши ведущие легкоатлеты не смогут выступить на международных стартах этим летом. Если же закрыть оба вопроса оперативно, то уже в середине августа Шубенков и Ласицкене смогут выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

— Есть понимание, почему у нас все так неспешно? Почему обсуждение дорожной карты ВФЛА назначило только на 7 августа, а не собралось еще вчера? — вопрос Шубенкову.

— Не знаю. Нужно поговорить с Эдуардом Безугловым или Натальей Михайловной (мамой Сергея, она входит в президиум ВФЛА. — Прим. «СЭ»).

— С Натальей Михайловной на эту тему не общались?

— Конкретно этот вопрос еще не задавал. Но, на самом деле, когда мы говорим с мамой или Безугловым — это как стучать в открытую дверь. Они все прекрасно и так понимают, но два человека не сильно на что-то влияют — там есть президент и вице-президенты.

— Но они же не враги себе.

— Не враги. Просто люди, которые, как мне кажется, не очень понимают в легкой атлетике и не сильно заинтересованы в том, чтобы быстро решать наши проблемы.

— Если все будет так неспешно тянуться и международный сезон вы пропустите, насколько это будет печально?

— Совсем печально. Это будет означать, что еще один сезон потерян абсолютно на ровном месте. Просто так. По халатности и чьей-то небрежности.

— Сколько при благоприятных раскладах стартов у вас может быть в этом году?

— Пяток должен быть. И вот ближайшие два — к середине августа. Поэтому хотелось бы заранее понимать, что с ними.

— Как раз один-два разбежаться, а потом что-то и показать можно.

— Да-да. Так и должно быть. (Владимир Иванов)

Легкоатлеты получили отсрочку. Казнь отложена до 15 августа