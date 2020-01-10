Бронзовый призер временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне кенийский бегун Уилсон Кипсанг Кипротич временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

37-летний марафонец нарушил правила информирования о своем местонахождении. Кроме того, он подозревается в фальсификации или попытке фальсификации допинг-пробы.

Срок отстранения Кипротича отсчитывается с 20 января этого года.