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Допинг

Бронзовый призер временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

19:56

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне кенийский бегун Уилсон Кипсанг Кипротич временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

37-летний марафонец нарушил правила информирования о своем местонахождении. Кроме того, он подозревается в фальсификации или попытке фальсификации допинг-пробы.

Срок отстранения Кипротича отсчитывается с 20 января этого года.

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