Бритни Спирз заявила, что пробежала 100-метровку в 2 раза быстрее мирового рекорда

Поп-певица Бритни Спирз опубликовала в Instagram сообщение, что она преодолела дистанцию в 100 м за 5,97 секунды.

«Впервые выбежала из 6 секунд. Главное — преодолеть страх перед забегом. И когда мне это удалось, я сделала это. Обычно бегу за 6-7. В первой попытке я пробежала за 9 секунд. Сейчас мне это удалось! 100-метровый рывок!» — написала Спирз.

Вероятно, звезда ошиблась с цифрами. Мировой рекорд в беге на 100 м у женщин составляет 10,49 секунды и был установлен Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году. Рекорд у мужчин — 9,58 — принадлежит ямайцу Усэйну Болту.