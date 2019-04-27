Британский легкоатлет Гай Лирмонт, специализирующийся в беге на 800 м, обвинил соперников в нарушении антидопинговых правил.

"Они все на допинге. Я понял это еще в 2012 году. Но я уверен, что я смогу всех однаждый порвать. Допингеров и не допингеров. Меня не волнует, сколько на это понадобится. Продолжайте пить свой сок, продолжайте говорить, что у вас астма, сильная аллергия. Вы все это принимаете", - написал Лирмонт в Твиттере.

Лучшими результатами в карьере Лирмонта были 19-е место на чемпионате мира-2017 и 11-е - на чемпионате Европы -2018.