Официальные представители Книги рекордов Гиннесса официально засчитали мировой рекорд британки Джессики Андерсон. В марте она приняла участие в лондонском марафоне и поставила рекорд дистанции в форме медсестры. Ее результат - 3 часа 8 минут и 22 секунды, на 32 секунды быстрее рекорда Сары Даджион, установленного в 2015 году.

Изначально Книга рекордов Гиннесса не засчитала рекорд Андерсон. Дело в том, что она пробежала дистанцию в штанах и врачебном халате. При этом правила Книги гласят, что униформа медсестры должна содержать "белое или синее платье, передник и традиционную шапочку медсестры.

Андерсон подала жалобу на это решение, поскольку ее форма соответствует современным стандартам медицины. Медсестры поддержали ее в соцсетях, запустив хэштег #WhatNursesWear ("что носят медсестры"). В результате представители Книги рекордов Гиннесса признали свои стандарты формы устаревшими и одобрили жалобу Андерсон.