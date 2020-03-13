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Бостонский марафон перенесен на сентябрь из-за коронавируса

17:50
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Бостонский марафон перенесен из-за угрозы распространения короновируса. Он должен был пройти 20 апреля. Планируется, что забег теперь состоится 14 сентября, сообщает Sports Center.

За 123-летнюю историю марафона забег впервые переносится на другую дату.

Бостонский марафон — старейший марафон в мире, его история берет начало в 1897 году, через год после летней Олимпиады в Греции, на которой марафонская дистанция появилась в программе по легкой атлетике для мужчин.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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