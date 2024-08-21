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Сегодня, 17:15

Борзаковский считает, что Ласицкене еще не сказала последнего слова в спорте

Виктория Кравченко
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Победитель Олимпиады-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский рассказал, что думает об атлетке Марии Ласицкене.

«Маша вообще является настоящим бойцом. Ярким примером тому является ее выступление в 2021 году, когда она незадолго до Олимпиады в Токио получила травму, но успела восстановиться и завоевать в Японии золотую медаль», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Последний раз Ласицкене прыгала за 2 м в конце августа 2022 года, когда на спартакиаде в Челябинске преодолела планку на высоте 2,01 м. В 2023 и 2024 годах спортсменка из-за травм не смогла добиться желаемых результатов.

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
Юрий Борзаковский
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