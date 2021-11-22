Борзаковский прокомментировал поиски нового главного тренера сборной России

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский, 1 октября 2021 года покинувший пост главного тренера сборной, отметил, что его преемник пока не найден.

— Стало ли у меня больше времени после ухода с поста главного тренера? Я бы так не сказал. Продолжаю работать спортивным директором ВФЛА, по-прежнему много встреч и обязанностей. Найдет ли главный тренер? В процессе.

Борзаковский был главным тренером сборной России по легкой атлетике с 2015 года.