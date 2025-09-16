Болт — о проблемах со здоровьем: «Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь»

Легкоатлет Усэйн Болт рассказал о проблемах со здоровьем.

В июне 2024 года ямаец получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги во время благотворительного футбольного матча в Лондоне.

«В основном я тренируюсь в спортзале. Я не большой фанат, но думаю, что теперь, когда я давно не бегал, мне нужно начать бегать по-настоящему. Потому что, когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь», — цитирует спортсмена Marca.

39-летний Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Он рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров.