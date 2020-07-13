Безуглов подает в суд на ВФЛА

Эдуард Безуглов намерен подать иск в суд против Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как на последнем заседании президиума он был лишен должности вице-президента и выведен из состава бюро президиума.

— В официальном пресс-релизе федерации и в комментариях ее президента Евгения Юрченко звучит, что я был лишен должности за «многочисленные нарушения этики», — заявил Безуглов. — Я считаю это утверждение не соответствующим действительности. Более того, оно наносит ущерб моей репутации. Поэтому я принял решение совместно с юристами обратиться в суд с двумя исками — о незаконном лишении должности и о защите чести и достоинства.

Напомним, 1 июля ВФЛА не выплатила в срок штраф в международную федерацию World Athletics в размере 5 миллионов долларов, а просьба об отсрочке в связи с пандемией коронавируса была отклонена. На данный момент, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. (Наталья Марьянчик)