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Белорусский прыгун с шестом побил юношеский мировой рекорд

00:58

Сменивший спортивное гражданство с российского на белорусское прыгун с шестом Матвей Волков установил мировой рекорд среди юношей на турнире в польском Лодзе.

16-летний Волков взял высоту в 5 метров 60 сантиметров, что стало мировым рекордом среди спортсменов до 18 лет. Победу на турнире одержал американец Сэм Кендрикс, прыгнувший на 5,86 метра. Этот турнир стал первым для прыгуна в составе сборной Белоруссии.

В июле 2020 года отец и тренер спортсмена заявил, что он вместе с сыном из-за многолетних проблем в российской легкой атлетике переедет в Белоруссию, где вся семья намерена получить вид на жительство.

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