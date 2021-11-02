Белорусская легкоатлетка Тимановская призналась в своих комплексах

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своих комплексах.

«У каждого из нас были, а возможно, и есть различные комплексы. У меня, например: 1. Зубы. 2. Неправильный прикус и подбородок. 3. Нос. 4. Вены. 5. Губы. 6. Толстая (даже при весе 60 кг). 7. Худая (при весе 60 кг). Тут вообще был замкнутый круг, — написала спортсменка в Instagram. — По факту, это наши установки, которые случайно нам навязали окружающие, либо это может быть комплекс из детства. И у меня есть такие.

Только я их могу признать, принять и трансформировать. Детство — бесперебойный поставщик психологических зажимов во взрослую жизнь. «Помолчи, когда взрослые разговаривают». «Милая моя, ты слишком много кушаешь, станешь толстой, никто тебя замуж не возьмет». Знакомо? Ребенок записывает на подкорку, что он неумеха и лучше ему не браться за сложные проекты, он неудачник и всё испортит".

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Девушка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.