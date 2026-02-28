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28 февраля, 17:15

Бегун Никитин анонсировал серьезные старты и рассказал о проблемах со здоровьем

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Владимир Никитин, первенствовавший на чемпионате России в Южно-Сахалинске, раскрыл детали подготовки к зимнему сезону. В разговоре с «СЭ» 37-летний легкоатлет признался, что работал в щадящем режиме из-за хронических проблем с ахилловыми сухожилиями, которые едва не поставили крест на его карьере.

«Если честно, я вообще не напрягался. Октябрь-ноябрь был дома. Декабрь и январь провел в Кисловодске. Сейчас выделяю минимум 30 минут на растяжку ахиллов каждое утро. Слава богу, проблема ушла в том масштабе, когда я полтора месяца просто не мог бегать», — поделился Никитин.

Спортсмен намекнул, что на этот сезон у него есть серьезные договоренности о стартах, но детали раскрывать отказался. В прошлом году бегун выплатил две ипотеки и теперь работает ради большой семьи. Тренер рекомендовал Никитину не уходить с дорожки, чтобы сохранять скорость для марафонов и «половинок».

Владимир Никитин.«В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить как я». Бегун Никитин — о том, что нельзя выкинуть из головы

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легкая атлетика
Владимир Никитин (легкая атлетика)
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