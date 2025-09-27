Бегун Никитин является самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала 2025 года

Бегун Владимир Никитин стал самым проверяемым РУСАДА спортсменом в первые восемь месяцев 2025 года, сообщает ТАСС.

33-летний спортсмен с января по август был протестирован РУСАДА 10 раз.

По восемь раз проходили проверки на допинг легкоатлеты Александр Масютенко, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Анастасия Красильникова, Мария Прохорец и Илья Сазонов, а также тяжелоатлет Георгий Купцов.

В августе Никитин установил рекорд России в беге на 10 000 метров, преодолев дистанцию за 27 минут 48,30 секунды.