Бегун Никитин является самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом с начала 2025 года
Бегун Владимир Никитин стал самым проверяемым РУСАДА спортсменом в первые восемь месяцев 2025 года, сообщает ТАСС.
33-летний спортсмен с января по август был протестирован РУСАДА 10 раз.
По восемь раз проходили проверки на допинг легкоатлеты Александр Масютенко, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Анастасия Красильникова, Мария Прохорец и Илья Сазонов, а также тяжелоатлет Георгий Купцов.
В августе Никитин установил рекорд России в беге на 10 000 метров, преодолев дистанцию за 27 минут 48,30 секунды.
Источник: ТАСС
