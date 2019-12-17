Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

Бегун Минигалеев дисквалифицирован на четыре года

18:52

Всероссийская федерация легкой атлетики в соответствии с решением Российского антидопингового агентства признала бегуна Ильназа Минигалеева виновным в нарушении антидопинговых правил. 24-летний спортсмен дисквалифицировала на четыре года, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 сентября 2019 года. Аннулированию подлежат результаты с 8 июня 2019 года — даты, когда была взята положительная проба (на чемпионате ПФО по легкой атлетике в Саранске).

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/118766

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир