Бегун Минигалеев дисквалифицирован на четыре года

Всероссийская федерация легкой атлетики в соответствии с решением Российского антидопингового агентства признала бегуна Ильназа Минигалеева виновным в нарушении антидопинговых правил. 24-летний спортсмен дисквалифицировала на четыре года, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 сентября 2019 года. Аннулированию подлежат результаты с 8 июня 2019 года — даты, когда была взята положительная проба (на чемпионате ПФО по легкой атлетике в Саранске).