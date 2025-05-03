Бегун из Кении проиграл соревнования в Токио, пробежав мимо финишного поворота

Кенийский бегун Винсент Кибет Лангат из-за своей ошибки упустил лидерство перед финишем забега на дистанции 10 км на соревнованиях ASICS Speed Race в Токио.

Спортсмен был первым за несколько десятков метров до конца дистанции, однако забыл повернуть для того, чтобы выбежать на финишную прямую. Его ошибкой воспользовался Джемал Йипер из Эфиопии, который выиграл забег.

Лангат в итоге занял третье место. На второй позиции расположился его соотечественник Виктор Кирпуто.