Бегун Иванов рассказал о своем состоянии после установления рекорда на чемпионате России по легкой атлетике

Бегун Федор Иванов ответил на вопрос о своем состоянии после установления рекорда в дистанции 400 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике.

Иванов показал результат 47,94 секунды. После финиша спортсмен из-за недомогания покинул арену в коляске в сопровождении медиков.

«То, что случилось со мной после финиша, дело обычное для меня, когда я выхожу на пик формы и показываю пиковый результат, — рассказал Иванов. — Подобное у меня было в 2023 году, когда я пробежал по олимпийскому нормативу 48,54 секунды. И на Спартакиаде тоже такое было, когда я очень сильно заболел. Но сейчас чувствую себя нормально», — цитирует Иванова ТАСС.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.