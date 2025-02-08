Бегун Грязнов будет рад, если вернут прыжки в длину с места в программу Олимпиад

Бегун на спринтерские дистанции Егор Грязнов был бы очень рад, если в олимпийскую программу вернули легкоатлетическую дисциплину «прыжок в длину с места».

«Это обычное видео с тренировки, и я не ожидал, когда выкладывал, что его посмотрит много людей. Я специально не готовился, это был своего рода промежуточный тест, который оценивал состояние моей физической формы. Но на самом деле однажды я прыгнул еще дальше, на 3,71 метра, но он не был снят на видео.

Я знаю, что в американском футболе один из игроков прыгнул в бутсах на газоне в длину с места на 3,73 метра. Что касается меня, то я думаю, что, наверное, было бы прикольно стать мировым рекордсменом в этой пусть и не олимпийской дисциплине. И если прыжки в длину с места в скором времени вернут в олимпийскую программу, то я буду это только приветствовать. Если у меня получается этот вид, то, конечно, я буду за такое возвращение спустя сто с лишним лет», — рассказал Грязнов ТАСС.

В начале февраля в соцсетях появился видеоролик, на котором Грязнов прыгнул с места в длину на 3,68 метра и едва не дотянулся до неофициального мирового рекорда (3,73), обладателем которого с 2015 года является спортсмен из США Байрон Джонс, играющий в американский футбол.