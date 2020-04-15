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«Бегать нельзя, а в метро творится такое!» Чемпионка мира Назарова — о запретах на одиночные тренировки

16:54
Метрополитен Москвы. Фото "СЭ"
Метрополитен Москвы. Фото "СЭ"
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Российская легкоатлетка, двукратная призерка Олимпиад и чемпионка мира 1999 года Наталья Назарова в разговоре с «СЭ» призвала разрешить пробежки в Москве после введения системы пропусков.

— Мы подписывали петицию за то, чтобы людям разрешили по утрам индивидуально выходить на пробежки. Но кажется, благие намерения сейчас ни до кого не доходят. Бегунов у нас по кустам ловят. Это ненормально, нелогично. Можно бесконечно придираться, что нигде не написано про запрет на бег, я могу до магазина бегом передвигаться. Но боюсь, что полиция сразу ко мне подойдет. Я законопослушный человек — в каком-то смысле, к сожалению, потому что трактовать закон действительно можно обширно. Собак и беговой дорожки у меня нет. Но все, кто связан со спортом и физической активностью, а это три четверти москвичей — все за разрешение тренировок.

То, что творилось сегодня в метро такое... Если люди заболеют, они вполне могут подавать иск, их вины нет. А если они потом заразят родных? Ехали на работу, ничего не нарушили. Тем, кто вводил пропуска, надо было предусмотреть, что произойдет. (Дмитрий Кузнецов)

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