Балахничев высказался об участии фигуристок в соревнованиях на Неделе легкой атлетики

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал информацию об участии в Неделе легкой атлетики спортсменов из других дисциплин.

«Наверное, это делается для пропаганды легкой атлетики. Так как соревнование носит массовый характер и никто не запрещает участвовать спортсменам из других видов спорта. Не знаю, будет ли какая-то польза для развития легкой атлетики. Участие известных пафосных спортсменов из других видов спорта — это плюс. Но на что это повлияет, трудно сказать. Внимание к мероприятию будет привлечено. С другой стороны, не могу сказать, что это повлияет мгновенно на развитие легкой атлетики. Она развивается несколько по другим законам. Пиар-мероприятия, которые проводятся вокруг легкой атлетики, влияют на развитие довольно опосредованно и не очень эффективно. Почему спортсменов из легкой атлетики не зовут для участия в подобного рода пиар-мероприятиях, а участвуют в них представители фигурного катания? В этой ситуации могут приглашать из других популярных видов спорта художественная гимнастика, может, борьба. Но ограничились именно таким подходом. Видимо, у спортсменов, которые согласились — это мероприятие вызвало интерес. Цель — это пропаганда, а не развитие. Хотя пропаганда — это часть развития», — приводит слова Балахничева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что в старте, который пройдет в рамках Недели легкой атлетики в Москве, поучаствуют: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, обладатель Кубка мира Международной шахматной федерации Сергей Карякин и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. В забеге на 60 метров поучаствуют олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова, Камила Валиева и победительница финала «Гран-при России» прошлого сезона Аделия Петросян.