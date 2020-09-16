Балахничев прокомментировал приговор парижского суда

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал «СЭ» решение суда Парижа, приговорившего его к трем годам тюрьмы.

Во Франции состоялся суд по делу о коррупции в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Суд Парижа приговорил экс-руководителя Ламина Диака к четырем годам тюрьмы и 500 тысячам евро штрафа, а бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, который был казначеем ИААФ, — к трем годам тюрьмы.

— Это война против России, — заявил бывший функционер. — Ну, нет у них доказательств против меня. Они же приезжали сюда на допрос, сидели с 9 утра до 17 вечера. «Изнасиловали» меня по полной. А потом пишут, будто я с ними не сотрудничаю. Да с кого бока? Приезжайте. Какой-то бардак!

Я дважды приходил в суд Монако, чтобы объяснить, откуда произошли мои деньги. Есть все документы. Я 20 лет эти деньги зарабатывал. Но они выполняют задачу, которую, на мой взгляд, перед ними поставили американцы. И как мне защищаться? Сюда они ничего не присылают, а во Францию я приехать не могу — там меня ждет арест. Меня просто изолировали от процесса и обвиняют, будто я отказывался сотрудничать. Хотя нет ни одного письма.

— Диак...

— Он и его сын получили по полной программе. Хотя Себастьян Коэ стал президентом ИААФ, потому что Ламин Диак помог ему избраться. Он обманул Бубку (первого вице-президента ИАФФ. — Прим. «СЭ»). Обещал все ему, но обманул.

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