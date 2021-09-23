Балахничев предложил пожизненно отстранить легкоатлета Хютте, пойманного с наркотиками

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал задержание российского легкоатлета Александра Хютте с наркотиками. Об этом ранее сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Для меня это неожиданность! У меня было другое мнение о Хютте. Я очень расстроен. Конечно, если все подтвердится, то спортсмена нужно пожизненно отстранить от спорта! В данном случае он влияет не только на себя, но и на тех, кому он предлагал данные вещества. Это большой фактор ответственности», — сказал Балахничев «СЭ».

Напомним, в 2015 году Хютте был отстранен от соревнований за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году его дисквалифицировали на четыре года. Позже Хютте стал информатором Международной федерации легкой атлетики.