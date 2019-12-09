Балахничев не видит смысла в подаче апелляции в на решение ВАДА

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что нет смысла подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства.

— Это решение было предсказуемым, — цитирует Балахничева РИА «Новости». — Так что новостей в решении исполкома ВАДА для нашей страны в этом не было, и после рекомендаций изменить что-то было практически невозможно. Сейчас эту трагедию для многих спортсменов нужно принять как должное, но надо думать о том, чтобы хотя бы под нейтральным флагом элитные спортсмены участвовали в соревнованиях. Хотя процедура допуска будет немного иная. Да, пострадает престиж, но надо действовать в интересах спортсменов.

На мой взгляд, эти годы мы немного проспали. Нужно было заниматься резервом, но я что-то не вижу, чтобы появилось много новых спортсменов, кроме фигурного катания. Хотя какие-то виды спорта могли обойти меня стороной. И сейчас эти четыре года нужно использовать для подготовки резерва, для создания инфраструктуры. Подавать апелляцию, на мой взгляд, абсолютно бесполезно. На своем опыте знаю, что CAS — псевдовадовская организация. Там сидят одни и те же люди, которые из одной антидопинговой организации перекочевывают в другую. Для них это хорошая кормушка.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!