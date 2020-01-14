Балахничев готов дать показания в суде над Диаком

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев заявил «СЭ», что готов в удаленном режиме принять участие в суде над экс-главой Международной федерации легкой атлетики Ламином Диаком. Процесс над 86-летним сенегальцем должен был начаться вчера в Париже, однако был отложен до июня из-за появления у следствия новых документов.

— Сделано все, для того, чтобы я не принял участие в этом процессе, — отметил Балахничев. — Сейчас я совершенно не контактирую с правоохранительными органами Франции. Все делается через Следственный комитет и Прокуратуру РФ. От французов я не получил ни одного уведомления, и узнаю новости по данному делу в основном через СМИ. А выписанный несколько месяцев назад ордер на мой арест привел к тому, что мое пребывание во Франции просто небезопасно. Поэтому у меня сложилось ощущение, что я на этом процессе просто не нужен.

Французские СМИ написали, что я отказался от сотрудничества со следствием. Но это не так. 2 марта 2017 года в Москву приезжала группа сотрудников суда и прокуратуры Франции. Они допрашивали меня с 9 утра до 5 вечера. Я ответил на все вопросы, которые их интересовали. И в дальнейшем никаких новых попыток поговорить не было. Говорят, что сын Диака готов участвовать в суде по скайпу. Я тоже готов, но таких предложений мне не поступало.

Я доступен для французов по любому виду удаленной связи. Тем более, что я не согласен со многими выводами, которые сделали следователи и теми данными, которые они получили от Ламина Диака и Хабиба Сиссе, потому что это фейковые данные. В частности те, которые касаются Лилии Шобуховой. У меня была с этой спортсменкой и ее мужем очная ставка в Следственном комитете РФ. И в ходе этого было установлено, что у них нет ко мне никаких финансовых претензий.

Более того, ни в каких документах нет информации о том, что именно я передал Диаку 3,5 миллиона евро в обмен на закрытие допинговых дел. Единственное, Ламин рассказал следователями неожиданную для меня историю о том, что в 2012 году якобы чуть ли не послом России было выплачено 1,5 миллиона евро для выборной кампании бывшего президента Сенегала. Но я не мог иметь к этому отношения и не вмешивался в дела иностранного государства.

Аналогичные подозрения и слухи ходили вокруг Турции и Марокко, однако почему-то крайней в этом деле оказалась только Россия. При этом судебный процесс в Париже рассматривается не как дело Диака, Балахничева, Шобуховой или российской легкой атлетики. Он затрагивает более широкие вопросы, в том числе связанные с выборами хозяев Олимпийских игр. Причем, я не выступаю в данном деле в роли обвиняемого. Информация о том, что мне, как и Диаку, грозит десять лет тюрьмы, не соответствует действительности. (Олег Шамонаев)