Автор биографии Трусовой спродюсировала книгу Клишиной. В ней Дарья учит дышать

Елена Зотова, автор книги о 16-летней фигуристке Александре Трусовой, в интервью «СЭ» сообщила, что продолжает работу по спортивной тематике.

— Мне вообще интересна тема спорта. Следующая книга, которая уже написана и вскоре выйдет, — про легкую атлетику. Это книга Дарьи Клишиной, прыгунье в длину, — сказала Зотова. — Впрочем, она не только про спорт. Дарья делится своим опытом восстановления легких после вирусной пневмонии. У нее разработана уникальная методика, включающая дыхательную гимнастику, аюрведические практики, диету, физические упражнения. Благодаря этому комплексу она смогла быстро восстановиться и вернуться в большой спорт. После начала пандемии она делилась методикой с друзьями, переболевшими коронавирусом, и оказалось, что упражнения очень эффективны при реабилитации. Это реально интересно, упражнения там занимают не более 20 минут в день, но не только восстанавливают функции легких, но и улучшают состояние всего организма, то есть здоровым людям тоже будет что почерпнуть. В этой книге я выступаю не как автор, а, скорее, как продюсер. Мы вместе с Дарьей придумывали концепцию, структуру текста. Я договаривалась с издательством. Буду помогать в маркетинге и продаже прав на книгу в США, Японию и Корею. В Японии к Дарье так же очень высокий интерес, так как она планирует участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в 2021. Главное, чтобы Игры состоялись. (Дмитрий Кузнецов)

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