Авиакомпания едва не оставила российского прыгуна Горохова без шестов на ЧЕ

Российский прыгун Георгий Горохов рассказал, что авиакомпания Lufthansa, на самолете которой он летел в Глазго на чемпионат Европы, едва не оставила его без шестов. В квалификационном турнире спортсмен сумел повторить свой личный рекорд (5,70 м) и пробиться в финал.

- Я летел в четверг в Глазго из Москвы через Франкфурт- на-Майне на Lufthansa с трехчасовой пересадкой, - цитирует ТАСС Горохова. - Свои шесты сдал в багаж в Москве, а получить их должен был в Глазго. Перед этим специально уточнил у представителей авиакомпании, не будет ли проблем с доставкой моего багажа. Они меня заверили, что все будет в порядке.

Сам прилетел в Глазго, а шесты мои где-то затерялись в пути. Эта неприятность отняла у меня немало нервов. Шесты мне вернули только в день старта, когда я был непосредственно уже на разминке перед квалификацией.