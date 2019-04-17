Аверины и Солдатова заявлены на ЧЕ в Баку

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины и Александра Солдатова заявлены на чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку, информирует "РИА Новости".

В составе молодежной сборной России в групповых упражнениях выступят Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.

Из-за финала Лиги Европы в Баку, который намечен на 29 мая, соревнования были перенесены. Изначально чемпионат Европы по художественной гимнастике планировалось провести с 31 мая по 2 июня. Теперь первенство Европы состоится с 16 по 19 мая.