Арман Дюплантис во второй раз установил мировой рекорд

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на турнире в Глазго. Он преодолел планку на высоте 6 м 18 см, улучшив собственное достижение.

8 февраля 20-летний спортсмен установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Тогда он прыгнул на 6 м 17 см.

— Это было отличное соревнование, — цитирует Дюплантиса пресс-служба World Athletics. — Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители.

Дюплантис является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Кроме того, он победил на чемпионате Европы 2018 года.