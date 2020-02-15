Арман Дюплантис во второй раз установил мировой рекорд
Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на турнире в Глазго. Он преодолел планку на высоте 6 м 18 см, улучшив собственное достижение.
8 февраля 20-летний спортсмен установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Тогда он прыгнул на 6 м 17 см.
— Это было отличное соревнование, — цитирует Дюплантиса пресс-служба World Athletics. — Я почувствовал невероятную энергию, которую дали мне зрители.
Дюплантис является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Кроме того, он победил на чемпионате Европы 2018 года.
?WORLD RECORD?@mondohoss600 breaks the pole vault world record AGAIN.— World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020
6.18m.
Incredible.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/ZJO8LWq4nM