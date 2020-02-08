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Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

23:13

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в Торуни (Польша), информирует пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Его результат со второй попытки 6 м 17 см. Предыдущее достижение принадлежало французу Рено Лавиллени. В 2014 году он прыгнул на 6,16 м.

— Это то, чего я хотел с трех лет, — отметил 20-летний Дюплантис.

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