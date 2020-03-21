Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии отменен из-за коронавируса

Тренировочный сбор российских легкоатлетов из национальной команды, который должен был пройти в апреле в Португалии, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Согласно единому календарному плану Министерства спорта РФ, на легкоатлетическом тренировочном сборе, который проходит с 11 по 31 марта в Португалии, находится 31 человек (спортсмены, тренеры, специалисты). С 1 по 23 апреля в этой стране должен был состояться еще один сбор.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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