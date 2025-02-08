Аплачкина об эфиопке Асегу: «Это другой уровень скорости»

Женский забег на 3000 метров на международном легкоатлетическом турнире «Русская зима», который прошел в манеже ЦСКА в Москве 8 февраля привлек особенно много внимания, учитывая то, что в нем принимали участие две эфиопские спортсменки.

Одна из них, Аял Асегу — чемпионка мира среди юниорок, одно из открытий женской выносливости последних сезонов. Учитывая это, российские девушки настроили на результат из 6.48,0 — норматива на чемпионат Европы в помещениях. За этот результат, даже с учетом того, что на ЧЕ российские спортсмены не поедут, полагались неплохие призовые, что дополнительно мотивировало.

В результате Асегу ожидаемо выиграла — 8.47,36, а вот лучшей из российских спортсменок, Светлане Аплачкиной, не хватило до норматива 1,19 секунды — ее результат 8.49,19. О том, что не получилось в беге спортсменка рассказала «СЭ».

— Результатом недовольна. Бежалось не очень. Слышала, что мы отстаем от графика, но ничего поделать не могла. Я слышала, что Люба Дубровская, когда она встала вперед, сделала круг чуть тише графика, я вышла, попробовала чуть побыстрее, но в какой-то момент тоже опять началось падение скорости, поэтому не получилось. Показала то, на что готова.

— Причина? Ты не вышла на пик формы, были болезни или травмы?

— Болела много, но это не оправдание тому, что я не выполнила норматив, а это было целью на сегодняшний старт.

— Когда Асегу пошла финишный круг, варианта подхватить не было?

— Нет. Это другой уровень скорости. Почему-то я об этом сценарии не думала, что она так пойдет. Я не знаю почему они не вышли вперед по ходу бега, но перед стартом я задумывалась о том, что, возможно, у них есть цель легко выполнить норматив, получить бонусные деньги и всё. Ну вот так и вышло.

— Где будешь готовиться к чемпионату России и какие на него планы?

— Готовиться буду в Москве. Акцент делаю на все свои дистанции, хочется выполнить норматив на чемпионат Европы везде. Время разбегаться еще есть.