Анжелику Сидорову пригласили на турнир в Лозанне 2 сентября

Чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова получила приглашение на турнир в Лозанне 2 сентября. Согласно обновленному календарю, именно в этот день в Швейцарии состоится этап «Бриллиантовой лиги».

— Программы этапов Бриллиантовой лиги могут быть серьезно откорректированы, — цитирует ТАСС менеджера Сидоровой Павла Воронкова. — В частности, у меня есть информация, что в Лозанне этапа Бриллиантовой лиги как такого не будет, а планируется провести на городской площади турнир прыгунов с шестом. На эти соревнования Анжелика уже приглашена, сейчас мы ведем переговоры об условиях ее участия.

В связи с отстранением ВФЛА российские атлеты с 2017 года получают индивидуальные допуски на участие в международных стартах под нейтральным флагом.