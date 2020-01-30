Анжелика Сидорова: «ВФЛА, очнитесь! Как вам совесть позволяет говорить, что вы отстаиваете интересы спортсменов?»

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова раскритиковала действия Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Сколько еще мы будем молчать? — написала Сидорова в Instagram. — Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами.

В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановление федерации в правах в случае, если бывшее руководство признает свою вину по делу Лысенко, они полностью все отрицают, отрицают грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады, и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на Русской Зиме до самой старости.

ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей легкой атлетики в России и это сейчас не просто слова — это реальность!

Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только свои личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков.

Это недопустимо. Согласна и полностью поддерживаю слова Маши Ласицкене о том, что нынешнее руководство должно быть отстранено от любых контактов с World Athletics и другой деятельности, иначе мы все можем вешать шиповки на гвоздик и заканчивать с пустыми надеждами.