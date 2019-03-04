Анжелика Сидорова: "Утром Маша Ласицкене плела мне косички. Решила не менять традицию"

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова после победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго отметила, что могла улучшить свой личный рекорд. Она показала результат 4,85 метра, чего хватило для золота. Сидорова не смогла взять высоту 4,92 с трех попыток.

- Утром Маша Ласицкене плела мне косички. Она мне еще в Остраве, когда я выиграла Континентальный кубок, плела их, и я решила сейчас не менять традицию, - приводит ТАСС слова Сидоровой. - Я с утра встала, чувствовала себя прекрасно и знала, что все будет хорошо.

Я могла сегодня взять 4,92 и улучшить свой рекорд. И если бы я шла на попытку в борьбе, то все могло бы получиться, а так я немного расслабилась уже. Когда британка перенесла высоту на 4,85, то я понимала, что она хотела меня выбить из колеи, и я тоже волновалась. Ведь, это уже серьезная высота, которую не каждый раз с первой попытки можно взять, но все оказалось удачно для меня.