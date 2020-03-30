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Анжелика Сидорова страдает от тревожности и просит совета, как с ней справиться

18:05
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
Анжелика Сидорова. Фото Instagram
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Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поделилас переживаниями на фоне пандемии коронавируса. Легкоатлетка просит совета, как справиться с ситуацией психологически.

«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало.

Как справляться с тренировками дома, более-менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определенный план уже есть.

Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью?

Расскажите! А то всё тренировки и тренировки вокруг!" -написала Сидорова в Instagram.

Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало? Как справляться с тренировками дома более менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определенный план уже есть. Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью? Уровень моей примерно-? Расскажите! А то всё тренировки и тренировки вокруг? ? @iamzykova #polevault #sozvezdiepv #anzhelikasidorova #nike #nikewoman #forceisfemale #pv_team #pv_management #roadtosomewhere #stayhome

Публикация от Anzhelika Sidorova (@aanzh)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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