Анжелика Сидорова страдает от тревожности и просит совета, как с ней справиться

Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поделилас переживаниями на фоне пандемии коронавируса. Легкоатлетка просит совета, как справиться с ситуацией психологически.

«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало.

Как справляться с тренировками дома, более-менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определенный план уже есть.

Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью?

Расскажите! А то всё тренировки и тренировки вокруг!" -написала Сидорова в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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