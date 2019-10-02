Анжелика Сидорова: «Рекорд Исинбаевой вскоре будет побит»

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова в интервью «Известиям» отметила, что смотрела много выступлений Елены Исинбаевой. По ее мнению, мировой рекорд именитой россиянки скоро будет побит.

— Нельзя не задать вопрос про Елену Исинбаеву. Она была вашим кумиром в детстве?

— В моем детстве, когда она взяла первое олимпийское золото в Афинах, я еще даже не интересовалась легкой атлетикой (смеется). Но вообще у нас очень большая разница в возрасте и в статусе, и в секторе мы встречались крайне редко и никогда друг с другом не соперничали. Однако я, конечно, смотрела много выступлений Исинбаевой, видела много ее побед. Разумеется, она вдохновляла меня, поскольку это мой вид спорта, в котором Елена много лет была непререкаемым авторитетом.

— Пытались что-то заимствовать у нее?

— Да нет. У нас совсем разная техника. В этом случае сложно что-то заимствовать.

— Месяц назад нынешнему мировому рекорду Исинбаевой (5,06 м) исполнилось 10 лет. У вас пока личный рекорд 4,95 м. В ближайшем будущем реально обойти Елену?

— Надеюсь, в скором времени это произойдет. Понятно, что это сложно. Но девочки подбираются к рекорду Исинбаевой всё ближе и ближе. Поэтому, думаю, в какой-то момент это неизбежно случится.