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Допинг

Анжелика Сидорова не думает о смене гражданства

17:54
Анжелика Сидорова. Фото Reuters
Анжелика Сидорова. Фото Reuters
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова не думает о смене спортивного гражданства. В июле совет World Athletics принял решение лишить ВФЛА членства в организации, если до 15 августа не будет выплачен штраф. Позднее глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что организация полностью погасила задолженности.

— Оптимизма немного не хватает, — приводит «РИА Новости» ответ Сидоровой на вопрос, есть ли у нее оптимизм по поводу будущего российской легкой атлетики. — Что касается возможной смены спортивного гражданства, пока что у меня в планах этого нет. Сейчас я даже об этом не думаю.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200816/1575860585.html

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