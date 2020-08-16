Анжелика Сидорова не думает о смене гражданства

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова не думает о смене спортивного гражданства. В июле совет World Athletics принял решение лишить ВФЛА членства в организации, если до 15 августа не будет выплачен штраф. Позднее глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что организация полностью погасила задолженности.

— Оптимизма немного не хватает, — приводит «РИА Новости» ответ Сидоровой на вопрос, есть ли у нее оптимизм по поводу будущего российской легкой атлетики. — Что касается возможной смены спортивного гражданства, пока что у меня в планах этого нет. Сейчас я даже об этом не думаю.