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Допинг

Антюх, Сильнов, Кондратьева и Соболева подозреваются в использовании допинга

17:40
Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Олимпийская чемпионка в беге Наталья Антюх подозревается в использовании допинга на основании доклада Ричарда Макларена, сообщает Независимый орган по целостности легкой атлетики (AIU).

Также на основе доклада Макларена в использовании запрещенных препаратов подозреваются олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение по делам спортсменов примет Спортивный арбитражный суд.

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