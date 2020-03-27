Антюх, Сильнов, Кондратьева и Соболева подозреваются в использовании допинга

Олимпийская чемпионка в беге Наталья Антюх подозревается в использовании допинга на основании доклада Ричарда Макларена, сообщает Независимый орган по целостности легкой атлетики (AIU).

Также на основе доклада Макларена в использовании запрещенных препаратов подозреваются олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение по делам спортсменов примет Спортивный арбитражный суд.