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Допинг

Антон Уйк выбран и. о. главы всероссийской коллегии судей ВФЛА вместо отстраненной Орловой

15:49
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Председатель комитета массовой легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики Антон Уйк избран временно исполняющим обязанности председателя всероссийской коллегии судей ВФЛА, сообщает ТАСС.

Уйк, также занимающий посты вице-президента и председателя судейской коллегии Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, был избран большинством голосов и сменил Елену Орлову, отстраненную в ноябре независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) за антидопинговые нарушения.

Орлова была отстранена в связи с антидопинговыми нарушениями 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко за подделку документов легкоатлета. Также в числе отстраненных глава федерации Дмитрий Шляхтин.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7323681

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