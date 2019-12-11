Антон Уйк выбран и. о. главы всероссийской коллегии судей ВФЛА вместо отстраненной Орловой
Председатель комитета массовой легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики Антон Уйк избран временно исполняющим обязанности председателя всероссийской коллегии судей ВФЛА, сообщает ТАСС.
Уйк, также занимающий посты вице-президента и председателя судейской коллегии Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, был избран большинством голосов и сменил Елену Орлову, отстраненную в ноябре независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) за антидопинговые нарушения.
Орлова была отстранена в связи с антидопинговыми нарушениями 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко за подделку документов легкоатлета. Также в числе отстраненных глава федерации Дмитрий Шляхтин.