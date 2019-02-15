Анна Чичерова: "Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично"

Олимпийская чемпиона Лондона-2012 Анна Чичерова отметила, что оценивает на отлично зимний сезон. На чемпионате России в Москве, который завершился сегодня, она показала результат 2,02 метра. Чичерова заняла второе место, уступив по попыткам Марии Ласицкене.

- Свой зимний сезон я хочу оценить на отлично, - приводит ТАСС слова Чичеровой. - Конечно, у меня есть к себе завышенные требования: вспоминая свои прошлые полеты, хочется еще чего- то подобного. Но если немного опуститься на землю и проанализировать, то у меня было три старта за два метра, у меня были попытки на 2,06. Но весь этот опыт должен пригодиться летом, не удалось реализоваться сейчас, может быть, получится потом.

У меня действительно все очень хорошо. Нужно уметь радоваться тому, что происходит.