Анна Чичерова: "Не питаю иллюзий по поводу допуска к международным стартам"

Олимпийская чемпионка-2012 в прыжках в высоту Анна Чичерова старается не думать о своем допуске к международным стартам. Сегодня спортсменка выиграла Кубок Подмосковья с результатом 2,00 и выполнила норматив для участия в Олимпиаде-2020.

- Я сейчас стараюсь держать настрой и одновременно жду допуск на зарубежные старты, - цитирует ТАСС Чичерову. - Не ухожу в минор, но, конечно же, неприятно, когда ты ограничена. Но я не питаю каких-то больших иллюзий по поводу получения допуска, продолжаю работать, а там как получится. Не трачу свою нервную энергию на эти ожидания, будь что будет.

ВФЛА с 2015 года временно лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Россияне вынуждены подавать заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.