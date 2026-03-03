Дорошенко и Николаев выиграли золото чемпионата России в беге на 200 м
Легкоатлетка Анастасия Дорошенко стала чемпионкой России в помещении на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.
Время спортсменки составило 23,48 секунды. Серебро выиграла Ксения Сомова (23,72), бронзу — Вероника Змейкина (23,79).
У мужчин чемпионом России в беге на 200 м стал Александр Николаев — 20,70 секунды.
Второе место занял Александр Миронов (20,72), третьим стал Владислав Шемулинкин (20,92).
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