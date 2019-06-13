Американский спринтер показал лучший результат сезона в мире на стометровке

Американский спринтер Кристиан Коулмэн победил в беге на 100 метров на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Его время 9,85 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.

​Второе место занял китаец Се Чжэнье (10,01), третьим стал еще один американец Майкл Роджерс (10,04).

Рекорд соревнований. установленный в 2012 году на этапе в Лозанне, принадлежит ямайцу Йохану Блейку (9,69).

Напомним, что мировой рекорд (9,58 секунды) на этой дистанции установил ямаец Усэйн Болт на чемпионате мира-2009 в Берлине.