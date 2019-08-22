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Американский бегун Коулман пропустил три допинг-теста за год

14:33

Американский бегун Кристиан Коулман может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает Daily Mail. 23-летний легкоатлет пропустил три допинг-теста в течение последнего года. За это нарушение предусмотрено наказание вплоть до дисквалификации до двух лет.

Таким образом Коулман может пропустить сентябрьский чемпионат мира и Олимпиаду-2020.

Коулман — рекордсмен мира в беге на 60 м (6,34), а также двукратный призер чемпионата мира-2017 и чемпион мира в беге на 50 м в помещении.

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