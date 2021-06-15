Американская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг

Американская легкоатлетка Шелби Хулихан дисквалифицирована на четыре года за допинг. Об этом она сообщила в Instagram. В ее пробе нашли нандролон.

По словам Хулихан, результат оказался положительным, так как накануне теста она ела свинину, которая содержала много этого вещества.

«Я буду продолжать биться, чтобы доказать мою невиновность, — написала легкоатлетка. — Я не сяду и не приму четыре года дисквалификации за то, что я не делала и никогда бы не сделала. Я абсолютно уважаю и полностью поддерживаю борьбу с атлетами, которые проявляют неуважение к спорту, жульничая и принимая допинг. Но я не одна из них».

28-летняя Хулихан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла 11-е место в забеге на 5 000 метров.