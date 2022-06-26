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Сегодня, 01:22

Американская бегунья Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американская бегунья Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

На чемпионате США по легкой атлетике спортсменка пробежала дистанцию за 51,41 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал Маклафлин (51,46), она установила его на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

22-летняя Маклафлин — двукратная олимпийская чемпионка, на Олимпиаде в Токио она взяла золото в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4x400 метров с барьерами.

Также бегунья является чемпионкой мира в эстафете 4x400 м с барьерами.

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